Поблизу Херсона розгорілася велика пожежа (відео)

Вітер здійняв над Херсоном дим від пожежі на приміських дачах

Чорний дим тепер висить над містом великоюхмарою

Неподалік окупованого Херсона у четвер, 28 квітня, сталася потужна пожежа. Відеокадри опублікували одразу кілька місцевих Ttelegram-каналів.

Спочатку місцеві мешканці запанікували тому, що чорний дим у небі ідентифікували з вибухами від російських ракет.

Але згодом з'ясувалося, що спершу спалахнули очерети та плавні, а потім вогонь перекинувся на дачі та будинки.

Наразі небо над Херсоном чорне від диму. Вітер жене стовпи ядучого диму в напрямку житлових кварталів. Містяни вже зачиняють вікна та намагаються швидше потрапити з вулиці в домівки.

Нагадаємо, кілька років тому в Херсоні вже ставалася масштабна пожежа.

Тоді на території Херсонського судноремонтного заводу ім. Комінтерну загорілося судно, яке стояло на ремонті.

О 10.40 пожежу було локалізовано, а о 12.25 повністю ліквідовано на площі 40 кв. м.