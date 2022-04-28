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    Поблизу Херсона розгорілася велика пожежа (відео)

    Вітер здійняв над Херсоном дим від пожежі на приміських дачах - Поблизу Херсона розгорілася велика пожежа (відео)
    Вітер здійняв над Херсоном дим від пожежі на приміських дачах
    фото: Скріншот із відео

    Чорний дим тепер висить над містом великоюхмарою

    Неподалік окупованого Херсона у четвер, 28 квітня, сталася потужна пожежа. Відеокадри опублікували одразу кілька місцевих Ttelegram-каналів.

    Спочатку місцеві мешканці запанікували тому, що чорний дим у небі ідентифікували з вибухами від російських ракет.

    Але згодом з'ясувалося, що спершу спалахнули очерети та плавні, а потім вогонь перекинувся на дачі та будинки.

    Наразі небо над Херсоном чорне від диму. Вітер жене стовпи ядучого диму в напрямку житлових кварталів. Містяни вже зачиняють вікна та намагаються швидше потрапити з вулиці в домівки.

    Нагадаємо, кілька років тому в Херсоні вже ставалася масштабна пожежа.

    Тоді на території Херсонського судноремонтного заводу ім. Комінтерну загорілося судно, яке стояло на ремонті.

    О 10.40 пожежу було локалізовано, а о 12.25 повністю ліквідовано на площі 40 кв. м.

    Теги: пожежа Херсон
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    Поблизу Херсона розгорілася велика пожежа (відео)