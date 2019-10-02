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    Ікони, хрест, ряса: із храму на Київщині злодій виніс два мішки добра

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    Ікони, хрест, ряса: із храму на Київщині злодій виніс два мішки добра

    Уродженець Полтавщини обікрав храм у Рокитному

    Кагарлицькою місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 33-річному уродженцю Полтавської області, який пограбував храм, що знаходиться в смт Рокитне Київської області.

    Зловмисник викрав дерев'яний хрест, 3 складні ікони Божої Матері та Ісуса Христа, рясу, 3 комплекти для помазання, 2 комплекти покривників, 5 покривал, та, склавши це все до двох мішків, залишив місце злочину. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

    Крім того, проходячи повз 5-поверховий будинок біля одного з під'їздів, злодій виявив моторолер, яким також незаконно заволодів.

    Дії чоловіка кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України.

    Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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