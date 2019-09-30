У столиці шахраї із Дніпра обчистили квартиру пенсіонера (фото)



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Зловмисники викрали у пенсіонера понад 30 тисяч заощаджень Фото: Нацполіція

У помешкання киянина зловмисники проникли під виглядом працівників водоканалу

У столиці оперативники затримали злочинну групу за крадіжку заощаджень та ювелірних виробів із квартири пенсіонера.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, у ході відпрацювання Дарницького району оперативні працівники отримали інформацію про те, що на території перебуває група жителів Дніпра зі злочинними намірами. Правоохоронці встановили місцезнаходження вказаних осіб та вирішили простежити за їхніми діями.

Як розповів заступник начальника оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичної поліції Володимир Мусійчук, за кілька хвилин інформація підтвердилась, а розшуковці на виході з будинку на вулиці Новодарницькій затримали зловмисників із речовими доказами.

«Ми встановили, що група з п’ятьох осіб – двох чоловіків і трьох жінок - пересувалася на ВАЗ-2107 та об'їжджала двори будинків у пошуках жертви. Їх цікавили одинокі пенсіонери, до помешкання яких було б легко потрапити. Ця схема «спрацювала» з 77-річним дідусем, якому вони назвалися працівниками водоканалу. Тож поки одні відволікали пенсіонера переписом показань лічильника, інші знайшли й викрали його ювелірні вироби та понад 30 тисяч заощаджень. Із цими речовими доказами ми їх затримали на виході з під’їзду», - повідомив правоохоронець.

Чотирьох фігурантів – чоловіка 1992 року народження та трьох жінок 1979-го, 1989-го та 1999-го років народження - затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ще одного співучасника 1984 року народження, котрий виконував роль водія, опитали та відпустили. Наразі готуються матеріали для обрання запобіжного заходу правопорушникам.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України, яка передбачає до шести років позбавлення волі. Затримані мають судимості за крадіжки та шахрайство, а відтак перевіряється причетність їх до скоєння аналогічних злочинів на території столиці», - додав Мусійчук.