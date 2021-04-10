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    Баран працює у лікарні і рятує місто від сифілісу. Відео з Миколаєва

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    Баран Федір піклується про здоров'я жителів Миколаєва - Баран працює у лікарні і рятує місто від сифілісу. Відео з Миколаєва
    Баран Федір піклується про здоров'я жителів Миколаєва
    Фото: Суспільне. Миколаїв

    Баранячу кров для діагностики використовують близько 40 років

    Миколаївська лікарня № 5 утримує барана. Кров тварини використовують для реакції Вассермана – діагностики сифілісу. Про це повідомляє «Суспільне. Миколаїв».

    Тварину звуть Федір. Йому п'ять років. Раз на місяць у нього беруть кров з яремної вени – на шиї. Тварина кастрована. Годують Федора буряком, ячменем та сіном. Після забору кров везуть до лабораторії лікарні.

    Вартість утримання барана на день – 124 грн 90 коп. На рік – 45 з половиною тисяч. Один мілілітр крові можуть використати для 15 аналізів на сифіліс.

    Баранячу кров у п’ятій лікарні використовують близько 40 років. Лікарка Майя Пожеленкова каже, що цей метод найефективніший.

    Раніше американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала відео з мавпочкою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок – «силою думки».

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    Теги: Миколаїв лікарня тварини місто
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