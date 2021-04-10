Баран працює у лікарні і рятує місто від сифілісу. Відео з Миколаєва

Баранячу кров для діагностики використовують близько 40 років

Миколаївська лікарня № 5 утримує барана. Кров тварини використовують для реакції Вассермана – діагностики сифілісу. Про це повідомляє «Суспільне. Миколаїв».

Тварину звуть Федір. Йому п'ять років. Раз на місяць у нього беруть кров з яремної вени – на шиї. Тварина кастрована. Годують Федора буряком, ячменем та сіном. Після забору кров везуть до лабораторії лікарні.

Вартість утримання барана на день – 124 грн 90 коп. На рік – 45 з половиною тисяч. Один мілілітр крові можуть використати для 15 аналізів на сифіліс.

Баранячу кров у п’ятій лікарні використовують близько 40 років. Лікарка Майя Пожеленкова каже, що цей метод найефективніший.

Раніше американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала відео з мавпочкою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок – «силою думки».

Читайте також:



