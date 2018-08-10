У Києві помітили актора, який є в базі «Миротворця»



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Актор Микита Панфілов знаходиться в базі «Миротворця» через відвідування Криму

У Києві помітили російського актора Микиту Панфілова, який фігурує у базі сайту «Миротворець». Як повідомила жителька Києва Катерина Котлярова, Панфілов перебуває у Києві на зйомках нового сезону серіалу «Пес».

Зйомки проходять житловому масиві «Відрадний».

«Суперове відчуття, коли біля дому відбувалися зйомки фільму «Пес». Не дивлячись на насиченість дня, головні актори Нікіта Панфілов, Андрій Самінін та Мухтар (сьогодні був саме він) приділили нам свою увагу. Вдячна їм за гарний настрій», - написала Котлярова у Facebook.

Панфілов був включений до бази «Миротворця» у квітні 2018 року за «свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим» та «участь в пропагандистських акціях Росії (країна-агресор)».

Нагадаємо, білоруська письменниця, публіцистка, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич заявила, що конфлікту з Україною у неї нема, і назвала внесення її прізвища до бази «Миротворця» 40-хвилинним непорозумінням.