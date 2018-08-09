«З Україною у мене немає конфлікту»: Алексієвич відреагувала на інцидент з «Миротворцем»



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Письменниця з організаторами скасували виступ в Одесі 8 серпня

Білоруська письменниця, публіцистка, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич заявила, що конфлікту з Україною у неї нема, і назвала внесення її прізвища до бази «Миротворця» 40-хвилинним непорозумінням.

Про це Алексієвич сказала виданню «Новая газета».

«Ніякого конфлікту немає, була повна нісенітниця. Якісь хлопці внесли мене в списки сайту «Миротворець». За те, що я колись писала: в Україні були поліцаї. Вони брали участь у стратах цивільного населення. Вбивали євреїв. Так: я писала. Так: поліцаї в Україні були - хто ж про це не знає? Вони і в Білорусі були: про це я теж писала колись. Непорозуміння тривало рівно 40 хвилин: мабуть, більш дорослі і розумні люди прочитали і прибрали мене зі списку «Миротворця», - заявила Алексієвич.

При цьому вона зауважила, що за ці 40 хвилин «новина розійшлася дуже швидко», і письменниця з організаторами скасували виступ в Одесі 8 серпня.

«Але це не означає, що у мене конфлікт з Україною: у мене є й українське коріння, я дуже любила свою українську бабусю. У моїх відносинах з країною все в порядку. Я ось що хочу сказати: не треба соромитися свого справжнього минулого. Це стосується всіх. України. Білорусі. Росії теж. Треба дивитися на нього прямо, визнавати жахіття - з цього починається лікування», - підкреслила Алексієвич.

Як приклад, вона згадала Німеччину та Японію.

«Подивіться на Німеччину: яка сильна країна! Вони визнали минуле Третього Рейху, покаялися перед світом - можливо, в цьому одна з важливих причин їх морального здоров'я? Те ж стосується Японії: ми гірше пам'ятаємо, як йшла Друга Світова на Тихому океані, але там було багато жахливих сторінок. Японці визнали своє минуле, яким воно було. І знову: яка сильна країна у них сьогодні!» - зауважила письменниця.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня до бази «Миротворця» (проекту, що веде список сепаратистів та осіб, котрі воюють проти України) потрапила білоруська письменниця, публіцистка, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич. Станом на 9 серпня інформація про Алексієвич з бази сайту видалена.