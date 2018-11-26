У Києві посеред проїжджої частини провалився асфальт



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На Борщагівці на проїжджій частині провалився асфальт Фото: Elena Vlas

Біля парковки на Борщагівці утворилася величезна яма

У Києві посеред проїжджої частини провалився асфальт. Інцидент стався на вулиці Сім’ї Сосніних.

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook.

На фотографії видно, що асфальт пішов під землю і перегородив виїзд з парковки і частину дороги.

Місце провалу перегородили пізнавальною стрічкою і зараз функціонує лише одна смуга руху.

Внаслідок інциденту потерпілих немає.

Нагадаємо, 13 листопада у столиці на перетині вулиць Шота Руставелі і Саксаганського близько 17-ї години сталася аварія. Прорвало трубу гарячого водопостачання діаметром 400 міліметрів. Через прорив частина асфальту провалилася, у яму «пішла» машина, по дорогах почали бігти річки з окропу. Відразу після події воду перекрили, але на проїжджій частині все ще залишався окріп. Рух по цій території перекрили на кілька годин. Утворився затор.

14 листопада комунальні служби ліквідували пошкодження тепломережі, проте виявили при цьому інші пошкодження, які можуть спричинити аварію.

15 листопада вранці стався прорив труби гарячого водопостачання на розі вулиць Васильківської і Ділової.

Мер Києва Віталій Кличко доручив якнайшвидше усунути аварії на тепломережах та інформувати киян про ремонтні роботи, які відбуваються, і коли буде тепло в оселях, де сьогодні немає опалення.