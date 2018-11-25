У Києві через відсутність опалення мешканці Куренівки перекривали дорогу



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У Києві мешканці Куренівки перекривали дорогу Фото: Київ оперативний

Рух було перекрито на ділянці вул. Кирилівська – Куренівський парк в обидва напрямки

У Києві через мітинг громадян було тимчасово перекрито рух тролейбусів маршрутів №6, 25, 28, 33, 18 в районі Кирилівського шляхопроводу у Подільському районі.

Про це ввечері 24 листопада повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані «Київпастрансу».

Зазначається, що рух було перекрито на ділянці вул. Кирилівська – Куренівський парк в обидва напрямки, тролейбуси змінили маршрут та рухалися з Майдану Незалежності до ст. «Зеніт», з просп. Свободи/вул. Сошенка до вул. Івашкевича.

Згодом у КП «Київпастранс» поінформували, що рух тролейбусів було відновлено.

Як повідомляє ресурс « Київ Оперативний» , мітинг влаштували мешканці будинків на Куренівці.

«Мітинг із перекриттям руху на Куренівці. Люди кажуть, що просто не можуть більше мерзнути у своїх оселях, оскільки опалення та гарячого водопостачання у них відсутнє», - зазначає видання.

Нагадаємо, 22 листопада на Виноградарі відновлено централізоване опалення для понад 70 будинків.

Як повідомлялося, у київській спеціалізованій школі №3 з поглибленим вивченням ІТ тимчасово призупинили навчання з 21 листопада у зв'язку з відсутністю опалення на Виноградарі.

21 листопада мер Києва Віталій Кличко зібрав штаб з проблемних питань опалювального сезону в столиці. Він надав доручення профільним службам щодо оперативного усунення ситуацій, пов’язаних із проблемами в теплопостачанні. Кличко вимагає ліквідовувати пошкодження тепломереж максимум протягом доби.