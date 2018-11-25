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    У Києві через відсутність опалення мешканці Куренівки перекривали дорогу

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    У Києві мешканці Куренівки перекривали дорогу - У Києві через відсутність опалення мешканці Куренівки перекривали дорогу
    У Києві мешканці Куренівки перекривали дорогу
    Фото: Київ оперативний

    Рух було перекрито на ділянці вул. Кирилівська – Куренівський парк в обидва напрямки

    У Києві через мітинг громадян було тимчасово перекрито рух тролейбусів маршрутів №6, 25, 28, 33, 18 в районі Кирилівського шляхопроводу у Подільському районі. 

    Про це ввечері 24 листопада повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані «Київпастрансу».

    Зазначається, що  рух було перекрито на ділянці вул. Кирилівська – Куренівський парк в обидва напрямки, тролейбуси змінили маршрут та рухалися з Майдану Незалежності до ст. «Зеніт», з просп. Свободи/вул. Сошенка до вул. Івашкевича.

    Згодом у КП «Київпастранс» поінформували, що рух тролейбусів було відновлено

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    У Києві через відсутність опалення мешканці Куренівки перекривали дорогу
    У Києві через відсутність опалення мешканці Куренівки перекривали дорогу
    У Києві через відсутність опалення мешканці Куренівки перекривали дорогу

    Як повідомляє ресурс «Київ Оперативний», мітинг влаштували мешканці будинків на Куренівці.

    «Мітинг із перекриттям руху на Куренівці. Люди кажуть, що просто не можуть більше мерзнути у своїх оселях, оскільки опалення та гарячого водопостачання у них відсутнє», - зазначає видання.

    Нагадаємо, 22 листопада на Виноградарі відновлено централізоване опалення для понад 70 будинків. 

    Як повідомлялося, у київській спеціалізованій школі №3 з поглибленим вивченням ІТ тимчасово призупинили навчання з 21 листопада у зв'язку з відсутністю опалення на Виноградарі.

    21 листопада мер Києва Віталій Кличко зібрав штаб з проблемних питань опалювального сезону в столиці. Він надав доручення профільним службам щодо оперативного усунення ситуацій, пов’язаних із проблемами в теплопостачанні. Кличко вимагає ліквідовувати пошкодження тепломереж максимум протягом доби.

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