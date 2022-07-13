Зеленський призначив нового голову Чернівецької ОДА

Президент підписав указ про призначення на посаду Руслана Запаранюка

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації замість Сергія Осачука. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави підписав відповідні укази № 485/2022 та № 486/2022.

Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський висловив переконання, що знання регіону та його специфіки допоможе Руслану Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.

«В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність «фізик, викладач»), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність «економіст з обліку та аудиту»).

Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. Із липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України».

За інформацією місцевих ЗМІ, Руслан Запаранюк наближений до команди Арсенія Яценюка і Максима Бурбака («Фронт Змін», «Народний фронт»), перебуває в гарних стосунках з міським головою Чернівців Романом Клічуком.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив 14 червня зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

10 червня у будівлі Чернівецької ОВА правоохоронці провели обшуки.

Раніше начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук закликав мешканців області добровільно передавати автомобілі на потреби військових Збройних сил України.