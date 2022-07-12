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    Новини

    У Києві правоохоронці впіймали на хабарі колишнього нардепа (фото)

    Затриманий був народним депутатом&nbsp;Верховної Ради ІІІ скликання - У Києві правоохоронці впіймали на хабарі колишнього нардепа (фото)
    Затриманий був народним депутатом Верховної Ради ІІІ скликання
    фото: Офіс генпрокурора

    Екснардеп обіцяв за $10 тис. «допомогти» з рішення суду у цивільній справі

    У столиці затримали колишнього народного депутата України за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства $10 тис. неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційної інстанції.

    Ексдепутата затримали правоохоронці під час одержання частини неправомірної вигоди – 92 500 грн.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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    У Києві правоохоронці впіймали на хабарі колишнього нардепа (фото)
    У Києві правоохоронці впіймали на хабарі колишнього нардепа (фото)
    У Києві правоохоронці впіймали на хабарі колишнього нардепа (фото)
    У Києві правоохоронці впіймали на хабарі колишнього нардепа (фото)
    фото: Офіс генпрокурора

    Правоохоронці традиційно не називають прізвище екснардепа, але за даними «Української правди», йдеться про Артура Білоуса. Він був нардепом ІІІ скликання Верховної Ради від «Народно-демократичної партії».

    Нагадаємо, як повідомили раніше у СБУ, в рамках багатоетапної спецоперації у Києві нейтралізовано угруповання, яке займалось нелегальним збутом бойових засобів ураження. Для маскування протиправної діяльності, зловмисники видавали себе за представників правоохоронних органів. Встановлено, що до складу злочинної групи входило декілька мешканців столиці. Вони налагодили незаконний продаж засобів ураження, які приховано зберігали у власних помешканнях.

    Також раніше слідчі Державного бюро розслідувань викрили на фінансуванні терористів «ДНР» колишнього нардепа Валерія Горбатова. Також в екснардепа знайшли понад 6 тис. артефактів та експонатів, викрадених з музеїв АР Крим та куплених в «чорних археологів».

    Теги: Київ депутат корупція в Україні Україна
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    У Києві правоохоронці впіймали на хабарі колишнього нардепа (фото)