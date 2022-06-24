Екснардеп викрав кримські артефакти на мільйони доларів (фото, відео)

Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності «Горлівської паперової фабрики» та ТОВ «Благодійний Союз (БС)»

Колаборант має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили на фінансуванні терористів «ДНР» колишнього нардепа Валерія Горбатова. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Також в екснардепа знайшли понад шість тис. артефактів та експонатів, викрадених з музеїв АР Крим та куплених в «чорних археологів».

Серед артефактів – скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів.

«Колаборант має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього Валерій Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності «Горлівської паперової фабрики» та ТОВ «Благодійний Союз (БС)», що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки чим, фактично, фінансують незаконні збройні терористичні угрупування.

Фірми, афільовані з Валерієм Горбатовим, діють і в тимчасово окупованому Криму. Для того, аби не «світитися» особисто, бізнес Горбатова на окупованій частині України зареєстрований на його сина, племінника та інших довірених осіб.

У сфері інтересів групи: нерухомість, політична діяльність та агробізнес.

Згідно з висновком експертів Національного музею історії, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

«Слідчі ДБР зібрали неспростовні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, направлених на повалення конституційного ладу в Україні, зміни її меж або державного кордону та виправдання агресії проти України», – зазначив Директор ДБР Олексій Сухачов.

За оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

У межах розпочатого кримінального провадження працівники ДБР провели шість одночасних обшуків. В одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у попередньо підготовлених «таємних кімнатах» офісних приміщень.

«Триває досудове слідство за: ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 КК України виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна», – зазначили в ДБР.

Нагадаємо, правоохоронці викрили наркоугруповання, яке курувалося спецслужбами РФ. Також СБУ заблокувала компанії олігарха РФ, який фінансував війну.