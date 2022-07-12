Видавали себе за правоохоронців: СБУ викрила торговців зброєю у Києві

СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і трьох тисяч набоїв до них

Своїх клієнтів злочинці підшукували серед кримінальних кіл

В ході багатоетапної спецоперації, у Києві нейтралізовано угруповання, яке займалось нелегальним збутом бойових засобів ураження. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Для маскування протиправної діяльності, зловмисники видавали себе за представників правоохоронних органів. Встановлено, що до складу злочинної групи входило декілька мешканців столиці. Вони налагодили незаконний продаж засобів ураження, які приховано зберігали у власних помешканнях», – йдеться в повідомлені.

Своїх клієнтів злочинці підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед кримінальних кіл. У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і трьох тисяч набоїв до них. Зловмисники намагались реалізувати цю зброю за 20 тис. дол.

Крім того, під час обшуків у затриманих виявлено фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. У них вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та більше шести тисяч набоїв до неї.

Наразі за матеріалами української спецслужби, організаторам угруповання повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до угруповання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині СБУ «прикрила» канал незаконного виїзду українців за кордон.