Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо



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Президент України Володимир Зеленський

Зеленський закликав аптеки не спекулювати на товарах індивідуального захисту

У зв'язку з коронавірусом в Україні маски, дезінфектори та інші необхідні засоби індивідуального захисту будуть в аптеках в достатній кількості.

Про це президент заявив у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони щодо протидії коронавірусу.

Також він сказав, що була проведена бесіда з виробниками, постачальниками цих товарів і аптекарями.

«Є речі, на яких можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести і інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості і за доступною ціною», - запевнив президент.

Зеленський додав, що держава буде економічно стимулювати запуск виробництва засобів індивідуального захисту.

«Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях... Крім того, Кабінет міністрів України заборонив експорт індивідуального противірусного захисту», - заявив він.

Президент додав, що ведуться переговори з міжнародними партнерами з приводу надання гуманітарної допомоги, серед іншого - медичного обладнання.

«Українській митниці доручено проводити оформлення таких вантажів швидко - не більше, ніж за один день. Держслужба контролю за якістю харчових продуктів буде посилено вести контроль за системою водопостачання та водовідведення», - додав він.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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