«Не панікуйте. Ви неодмінно одужаєте, якщо…» Свідчення жінки, яка перехворіла на коронавірус досвід



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37-річна американка Елізабет Шнайдер вважає, що заразилася коронавірусом на домашній вечірці Фото: New York Post

Про свій справжній діагноз Елізабет Шнайдер та її друзі дізналися випадково

Мешканка американського Сіетлу, 37-річна Елізабет Шнайдер, перехворіла на коронавірус і зараз одужує. Її основна порада тим, хто хворіє чи боїться захворіти, така: «Не панікуйте», пише CNN.

Елізабет вважає, що заразилася вірусом на домашній вечірці. 22 лютого, через три дні після паті, коли Шнайдер була на роботі, вона відчула, що занедужала. «Я відчувала, що у мене підвищується температура, ще були втома, ломота у тілі, боліла голова, тому вирішила піти додому», – розповіла Шнайдер.

«Увечері, коли я лягала спати, у мене була температура 101 градус (за Фаренгейтуом що відповідає 38,3 градуси Цельсія. – «Главком»). Коли прокинулася серед ночі, температура підвищилася до 103 градусів (відповідно 39,4 за Цельсієм)», – згадує американка.

Спершу Шнайдер подумала, що захворіла на грип. Їй не спало на думку, що це може бути коронавірус, адже жодного з симптомів, про які писали ЗМІ, не було: ані кашлю, ані задишки, ані респіраторних симптомів. Підозра, що хворобу викликав саме китайський коронавірус, зявилася у жінки тоді, коли вона дізналася, що кілька її друзів захворіли того ж дня, що й вона, і симптоми недуги були дуже схожі.

Ані Елізабет, ані її друзям лікарі не запропонували пройти тестування на коронавірус. «Лікарі спершу думали, що це був грип, однак тести на грип виявилися негативними. Тоді ми всі були засмучені тим, що нам не дозволяли проходити тест на коронавірус», - зазначила жінка.

Про свій справжній діагноз Елізабет з друзями дізналися випадково. Одна дівчина з їхньої компанії дізналася про дослідження грипу та коронавірусу у Сіетлі, у якому міг взяти участь кожен охочий. Потрібно було зареєструватися через Інтернет та на вказану адресу лабораторії надіслати тампон зі слизом з носа. «Саме так ми дізналися про те, що були інфіковані Covid-19», - сказала Шнайдер.

Елізабет не лежала в стаціонарі – лікувалась вдома, дотримувалась постільного режиму та вживала виписані ліки. «Хочу сказати всім: будь ласка, не панікуйте. Якщо ви здорові, якщо ви молоді, якщо дбаєте про себе, коли хворієте, ви неодмінно одужаєте. І я - живий доказ цього», - звернулась Елізабет до людей, яку у відчаї від новин про пандемію.

Президент Американської асоціації охорони здоров'я Марк Паркінсон зауважив, що на користь цієї жінки зіграли вік, відсутність хронічних хвороб чи проблем з імунітетом. За його словами, для людей похилого віку або тих, хто має серцево-судинні захворювання чи діабет, Covid-19 може бути смертельним.

«Похмура реальність полягає в тому, що для людей похилого віку Covid-19 є майже ідеальною машиною для вбивства», - підкреслив Марк Паркінсон.

Нагадаємо, район Сіетла (місто в штаті Вашингтон, - «Главком») є епіцентром спалаху коронавірусу в США. З 1635 випадків, зареєстрованих у країні з моменту появи Covid-19 у січні, 457 з них припадають на штат Вашингтон, з них 41 - летальні. Деякі штати обмежують відвідування будинків для літніх людей.

Зауважимо, що Центр громадського здоров’я при МОЗ України стверджує, що характерні прояви у грипу та Covid-19 різні.

Медики наголошують: вакцини проти нового коронавірусу немає, а щеплення проти грипу є неефективним проти Covid-19.