Підпал Tesla Богдана: поліція оперативно відкрила провадження



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В автомобілі Tesla згорів багажний відсік, салон, задні колеса Фото: dtp.kiev.ua

Кримінальне провадження розпочато за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля Tesla у дворі будинку на вулиці Юності у Дніпровському районі.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «Тесла» на вулиці Юності у Дніпровському районі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва. Вогнем пошкоджено три транспортні засоби - «Тесла» і дві припарковані поруч автівки «Мазда» й «Хонда», які належать місцевим мешканцям», - розповіли в поліції.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, слідчі призначать необхідні експертизи.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення всіх обставин підпалу авто та причетних до правопорушення осіб.

Нагадаємо, пожежа в електромобілі Tesla Model S виникла о 02:41. Силами ДСНС о 03:23 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі в автомобілі знищено салон, багажний відсік, дах, заднє та переднє скло, задні та передні вікна, задні два колеса, частково пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що Tesla належить екскерівнику Офісу президента Андрію Богдану.

До слова, у червні цього року скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.

Як писав «Главком», в автопарку Андрія Богдана, крім Tesla Model S, є ще й Model X, ціни на який навіть у США стартують з $84 500. А за топові версії американці взагалі «вимагають» майже $120 000. Обидва електрокари від Ілона Маска Богдан купив зовсім недавно: Model S – у 2017 році, а Model X – у 2019-му.

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