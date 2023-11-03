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У Києві проходить прощання з шоуменом Сергієм Сивохо (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві проходить прощання з шоуменом Сергієм Сивохо (фото)
Сергій Сивохо помер 17 жовтня у віці 54 років
фото: Уніан

Одним з перших попрощатися з шоуменом прийшов український актор театру і кіно Станіслав Боклан

Сьогодні зранку, 3 листопада, у Києві в Жовтневому палаці проходить прощання із українським телеведучим, гравцем КВК та ексрадником секретаря РНБО актором Сергієм Сивохо. На церемонії зібралися близькі і знайомі шоумена, пише «Уніан»

Одним з перших попрощатися з шоуменом прийшов український актор театру і кіно Станіслав Боклан, з яким вони разом були тренерами в шоу «Ліга сміху».

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Також на церемонії прощання з'явилися коміки Руслан Ханумак, Володимир Дантес та Євген Кошовий, які також були учасниками гумористичної програми.

Відзначимо, після того як в Жовтневий палац привезли урну з прахом Сивохо, на її тлі почали демонструвати слайд-шоу його фотографій з відомими людьми і друзями.

Відзначимо, Сергій Сивохо помер 17 жовтня у віці 54 років. Його життя обірвалося в Німеччині, де він перебував на лікуванні. В останні дні життя Сивохо дуже зле почувався, він був у важкому стані.Як повідомлялося, український телеведучий, гравець КВК та ексрадник секретаря РНБО Сергія Сивохо помер 17 жовтня. Йому було 54 роки. Причиною стала хвороба легень, яка була хронічною, про що «Обозревателю» повідомили в пресслужбі артиста. Повідомляється, що смерть настала в Німеччині, а не в окупованому Донецьку, як про це писали пропагандисти. Незадовго до смерті стало відомо, що Сергію Сивохо стало погано і він перебуває в важкому стані.

Читайте також: Смерть Сивохо у 54 роки. Чим запам’ятався українцям актор КВК, який перейшов у політику

 

Теги: Євген Кошовий Сергій Сивохо актор смерть

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