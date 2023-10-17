Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть

Смерть настала в Німеччині від хронічної хвороби легень

Український телеведучий, гравець КВК та ексрадник секретаря РНБО Сергія Сивохо помер сьогодні, 17 жовтня. Йому було 54 роки.

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«Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно любима мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам'ять Сергію», – написала Світлана Бердецька, близька подруга Сивохо.

Про смерть Сивохо повідомив і відомий актор, зірка серіалу «Леся+Рома» Дмитро Лаленков.

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Причиною стала хвороба легень, яка була хронічною, про що «Обозревателю» повідомили в пресслужбі артиста. Повідомляється, що смерть настала в Німеччині, а не в окупованому Донецьку, як про це писали пропагандисти. Незадовго до смерті стало відомо, що Сергію Сивохо стало погано і він перебуває в важкому стані.

Помічниця шоумена Юлія Процишин в коментарі «Телеграфу» теж підтвердила його смерть. За її словами, смерть актора настала о 5:40 ранку, а причиною стала хвороба легень.

«Вся офіційна інформація буде розміщена на його сторінках в соцмережах. Не слід вірити іншим джерелам, які рознесли «новину» про смерть, коли Сергій Сивохо ще був живий. Він не був на Донеччині у час смерті, це не правда, але останнім часом займався волонтерством, надавав гуманітарну допомогу», – зазначила Процишин.

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Подруга артиста Світлана Бердецька опублікувала його фото

Нагадаємо, інформація про смерть українського шоумена, актора й ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо почала активно поширюватися у російських пабліках. Зазначається, що про смерть Сивохо повідомила поетеса, викладачка Донецького національного університету й прибічниця «ДНР» Анна Ревякіна.

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Також «Главком» писав, що у 2020 році Сергій Сивохо відзначився скандальною презентацією Національної платформи примирення і єдності. Він також заявив, що на Донбасі триває внутрішньоукраїнський конфлікт, в якому Росія не бере безпосередньої участі, а лише підтримує одного із учасників цього конфлікту.