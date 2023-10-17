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Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
фото: Світлана Бердецька/Facebook

Смерть настала в Німеччині від хронічної хвороби легень

Український телеведучий, гравець КВК та ексрадник секретаря РНБО Сергія Сивохо помер сьогодні, 17 жовтня. Йому було 54 роки.

«Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно любима мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам'ять Сергію», – написала Світлана Бердецька, близька подруга Сивохо.

Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть фото 1

Про смерть Сивохо повідомив і відомий актор, зірка серіалу «Леся+Рома» Дмитро Лаленков.

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Причиною стала хвороба легень, яка була хронічною, про що «Обозревателю» повідомили в пресслужбі артиста. Повідомляється, що смерть настала в Німеччині, а не в окупованому Донецьку, як про це писали пропагандисти. Незадовго до смерті стало відомо, що Сергію Сивохо стало погано і він перебуває в важкому стані.

Помічниця шоумена Юлія Процишин в коментарі «Телеграфу» теж підтвердила його смерть. За її словами, смерть актора настала о 5:40 ранку, а причиною стала хвороба легень.

«Вся офіційна інформація буде розміщена на його сторінках в соцмережах. Не слід вірити іншим джерелам, які рознесли «новину» про смерть, коли Сергій Сивохо ще був живий. Він не був на Донеччині у час смерті, це не правда, але останнім часом займався волонтерством, надавав гуманітарну допомогу», – зазначила Процишин.

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Подруга артиста Світлана Бердецька опублікувала його фото

Нагадаємо, інформація про смерть українського шоумена, актора й ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо почала активно поширюватися у російських пабліках. Зазначається, що про смерть Сивохо повідомила поетеса, викладачка Донецького національного університету й прибічниця «ДНР» Анна Ревякіна.

Також «Главком» писав, що у 2020 році Сергій Сивохо відзначився скандальною презентацією Національної платформи примирення і єдності. Він також заявив, що на Донбасі триває внутрішньоукраїнський конфлікт, в якому Росія не бере безпосередньої участі, а лише підтримує одного із учасників цього конфлікту.

Теги: смерть Сергій Сивохо

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