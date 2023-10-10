Прощання з Ніною Матвієнко розпочнеться вже сьогодні: цікаві деталі поховання

Ніна Матвієнко померла на 76 році життя

Відспівають Ніну Митрофанівну в Українській церкві

Прощання з Народною артисткою України Ніною Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня, розпочнеться сьогодні, 10 жовтня, у Свято-Феодосіївському монастирі (м. Київ, вул. Лаврська, 14). Про це повідомила українська співачка, телеведуча Анжеліка Рудницька.

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10 жовтня з 21:00 у храмі Свято-Феодосіївського монастиря розпочнеться всенічне читання псалтиря за спокій спочилої.

11 жовтня о 7:00 розпочнеться заупокійна літургія, а о 9:00 - панахида.

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Попрощатися з легендою української музики прихильники та друзі зможуть з 11 до 13 години у Національній філармонії України за адресою: Володимирський узвіз, 2.

Поховають Ніну Матвієнко о 14:30 на Звіринецькому кладовищі (вул. Верхня, 21, Київ).

Цікаво, що відспівають Ніну Митрофанівну в Українській церкві попри звинувачення в тому, що вона начебто поширювала ідеї московського православ'я в останні роки.

Свято-Феодосіївський монастир – діючий чоловічий монастир у Києві, належить Православній церкві України, знаходиться на Печерську біля Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, народна артистка України Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Трагічну звістку сповістила її донька Антоніна. Співачка не дожила всього два дні до свого 76-го дня народження. Причини смерті Народної артистки України наразі невідомі.

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Ніна Матвієнко – національна гордість України, Золотий голос України, Народна артистка України, лауреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка, Герой України, Почесний громадянин міста Києва. Репертуар співачки вражає – понад 250 народних пісень та творів українських композиторів – колядки і щедрівки, веснянки, псалми, плачі, весільні, колискові, жартівливі й танцювальні пісні. Виконувала вона й академічну музику.

Як повідомлялося, казкар Олександр Власюк, відомий як Сашко Лірник переконаний, що Народна артистка України Ніна Матвієнко потрапила під негативний психологічний вплив Московського патріархату, унаслідок якого робила неоднозначні заяви.