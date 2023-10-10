Головна Країна Культура
search button user button menu button

Прощання з Ніною Матвієнко розпочнеться вже сьогодні: цікаві деталі поховання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Прощання з Ніною Матвієнко розпочнеться вже сьогодні: цікаві деталі поховання
Ніна Матвієнко померла на 76 році життя
фото: Анжеліка Рудницька/Faebook

Відспівають Ніну Митрофанівну в Українській церкві

Прощання з Народною артисткою України Ніною Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня, розпочнеться сьогодні, 10 жовтня, у Свято-Феодосіївському монастирі (м. Київ, вул. Лаврська, 14). Про це повідомила українська співачка, телеведуча Анжеліка Рудницька.

10 жовтня з 21:00 у храмі Свято-Феодосіївського монастиря розпочнеться всенічне читання псалтиря за спокій спочилої.

11 жовтня о 7:00 розпочнеться заупокійна літургія, а о 9:00 - панахида.

Попрощатися з легендою української музики прихильники та друзі зможуть з 11 до 13 години у Національній філармонії України за адресою: Володимирський узвіз, 2.

Поховають Ніну Матвієнко о 14:30 на Звіринецькому кладовищі (вул. Верхня, 21, Київ).

Цікаво, що відспівають Ніну Митрофанівну в Українській церкві попри звинувачення в тому, що вона начебто поширювала ідеї московського православ'я в останні роки.

Свято-Феодосіївський монастирдіючий чоловічий монастир у Києві, належить Православній церкві України, знаходиться на Печерську біля Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, народна артистка України Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Трагічну звістку сповістила її донька Антоніна. Співачка не дожила всього два дні до свого 76-го дня народження. Причини смерті Народної артистки України наразі невідомі.

Ніна Матвієнко – національна гордість України, Золотий голос України, Народна артистка України, лауреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка, Герой України, Почесний громадянин міста Києва. Репертуар співачки вражає – понад 250 народних пісень та творів українських композиторів – колядки і щедрівки, веснянки, псалми, плачі, весільні, колискові, жартівливі й танцювальні пісні. Виконувала вона й академічну музику.

Як повідомлялося, казкар Олександр Власюк, відомий як Сашко Лірник переконаний, що Народна артистка України Ніна Матвієнко потрапила під негативний психологічний вплив Московського патріархату, унаслідок якого робила неоднозначні заяви. 

Читайте також: КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)

 

Теги: Київ смерть поховання Ніна Матвієнко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сьогодні про Ніну Митрофанівну згадає кожен»
Її голос, її талант, її феномен понад часом. Пам'яті Ніни Матвієнко
8 жовтня, 20:16
Ніна Матвієнко попри її високий соціальний статус в Україні, залишалася досить скромною і комунікабельною людиною
Ікона української культури. Пам'яті Ніни Матвієнко
8 жовтня, 15:57
Ніна Матвієнко та Наталія Могилевська
Могилевська розповіла про останню зустріч із Матвієнко
Вчора, 09:59
Від початку повномасштабної війни Ніна Матвієнко брала участь в благодійних концертах, де збирали кошти захисникам
«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко
8 жовтня, 15:28
КДБ закидав Матвієнко знайомств з «антирадянськими елементами»
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
8 жовтня, 19:48
8 жовтня пішла з життя легенда української сцени – Ніна Матвієнко
Патріотка чи ватниця? Колега Ніни Матвієнко розказав про «світоглядну хворобу» співачки
Вчора, 11:29
Ніна Матвієнка померла на 76-му році життя
Померла Ніна Матвієнко
8 жовтня, 10:46
У 2016 році Ніна Матвієнко отримала звання «Почесний громадянин Києва»
«Назавжди з нами у своїх піснях». Кличко прокоментував смерть Ніни Матвієнко
8 жовтня, 14:15
Ніна Матвієнко померла на 76-му році життя
Відомі українці щемливо реагують на смерть Ніни Матвієнко
8 жовтня, 15:34

Культура

Прощання з Ніною Матвієнко розпочнеться вже сьогодні: цікаві деталі поховання
Прощання з Ніною Матвієнко розпочнеться вже сьогодні: цікаві деталі поховання
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
Померла Ніна Матвієнко: названі дата і місце прощання
Померла Ніна Матвієнко: названі дата і місце прощання
«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко
«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко
Кінофестиваль «Молодість» оголосив найкращий український фільм року
Кінофестиваль «Молодість» оголосив найкращий український фільм року
Ющенко повідомив про смерть близького друга – народного артиста Андрія Вереса
Ющенко повідомив про смерть близького друга – народного артиста Андрія Вереса

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
41K
Патріотка чи ватниця? Колега Ніни Матвієнко розказав про «світоглядну хворобу» співачки
32K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
30K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
15K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
13K
Росіяни готуються до «великого наступу на Сході»

Новини

Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту