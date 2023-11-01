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Росіяни чекають смерті Путіна? Красномовні результати пошуковика «Яндекс»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни чекають смерті Путіна? Красномовні результати пошуковика «Яндекс»
Росіяни активно цікавились, чи насправді помер лідер Кремля
фото із відкритих джерел

Кількість запитів про «смерть Путіна» в «Яндексі» злетіла на 3000%

Кількість запитів, пов'язаних зі «смертю» президента Росії Володимира Путіна, злетіла в десятки разів після того, як телеграм-канал «Генерал СЗР» поширив повідомлення про нібито його хворобу, а потім і смерть. Як свідчать дані сервісу «Яндекс. Підбір слів», запит «Путін помер» у пошуковику вводили 417, 4 тис разів.

У запитів «померлий Путін» і «помираючий Путін» приблизно ті самі результати: 417, 7 та 417,4 тис разів відповідно. У вересні словосполучення «Путін помер» у «Яндексі» шукали у 30 разів рідше – лише 13, 5 тис разів.

Найбільше новинами про «смерть» російського диктатора цікавилися жителі Москви та Санкт-Петербурга (72,3 та 29,5 тис запитів відповідно). З регіонів за частотою запитів лідирують Краснодарський край (14, 9 тис пошуковий запит «Путін помер») та Ростовська область (11, 6 тис запитів).

Пік запитів у Google про стан здоров'я Путіна було зафіксовано у ніч проти 27 жовтня. За даними Google Trends, частота пошукових запитів «Путін помер» у цей день перевищувала результати аналогічних сплесків протягом минулих п'яти років.

Нагадаємо, пов'язаний із політологом Валерієм Солов'єм телеграм-канал «Генерал СЗР» із 22 жовтня почав публікувати пости про погіршення здоров'я Володимира Путіна. Через чотири дні, 26 жовтня, канал повідомив про смерть президента, не розкриваючи джерел. Цю інформацію з посиланням на канал розповсюдили деякі ЗМІ, включаючи британський таблоїд Mirror та сайт Sky News Australia.

«Рупору Кремля» Дмитру Пєскову довелося двічі на тиждень спростовувати чутки про стан здоров'я президента. 24 жовтня він також називав «качкою» чутки про те, що Путін нібито пережив зупинку серця, а двійник замість президента здійснює публічні заходи. А також 27 жовтня він також закликав не вірити повідомленням про смерть Путіна.

Натомість українцям слід стримано реагувати на чергові чутки про нібито смерті російського диктатора Володимира Путіна, які з'явилися у мережі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

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Теги: Google путін смерть Яндекс диктатор

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