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Телефони розриваються – а людей вже немає. Історії тих, чиї родичі загинули в Грозі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Телефони розриваються – а людей вже немає. Історії тих, чиї родичі загинули в Грозі
У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина

Жителі Грози розповідають, що втратили одразу по декількох родичів і членів сімей

5 жовтня російські терористи вдарили по магазину-кафе у селі Гроза на Харківщині у момент, коли там проходив поминальний обід. Жителі Грози розповідають, що втратили одразу по декількох родичів і членів сімей. У коментарі журналістам місцевий мешканець Олександр розповів, що через удар росіян втратив маму, брата та невістку.

«Почув вибухи, пішла хмара пилу. Я знав, що ексгумацію провели, сьогодні  хоронили нашого хлопця з села. Знав, що брат з невісткою повинні піти на похорон. Відразу почав телефонувати брату – вже телефон не відповідав. Подзвонив племіннику, додзвонився, він каже, що мама, тато і бабуся під завалами.

Я приїхав, вже тут ДСНС працювало, поліція. Багато загиблих, яких з дитинства знав, ріс. Кум загинув, однокласник – четверо дітей залишилося, з дружиною загинув. Брат загинув, невістка загинула, мама загинула. Брата знайшли, невістку з мамою – ще ні.

Брата звали Володимир. Він працював в школі педагогом. Невістка – дома, мама – пенсіонер. Потім вже як почали виносити – сусідів впізнавав, брата знайшли. Всіх, хто тут лежить – я всіх знаю. У кожній сім’ї – по двоє, по троє людей загинуло. Можна сказати, наполовину знищили наше село», – розповідає місцевий житель Олександр.

Олександр втратив одразу трьох членів родини: маму, брата та братову дружину
Олександр втратив одразу трьох членів родини: маму, брата та братову дружину
фото: ТСН

Олександр уточнив, що зараз з його рідних, які були на місці ракетного удару, знайшли тільки брата, тому що паспорт у нього був в кишені джинсів. Рятувальники на даний момент змогли дістали тільки нижню половину туловища, верхньої половини немає.

Пані Тетяна, яка втратила рідних, розповідає, що переїхала до Грози з прифронтового Куп'янська, рятуючись від постійних російських обстрілів. Вони жили у будинку зятя.

«Зятя знайшли, а дочку не знайшли. Ми на другій вулиці живемо. Онук прибіг і сказав, що тут завалило все вже, нема нічого, одні руїни. Вибух було чути, задрижала земля. Ми зрозуміли, що це вибух, але що таке горе. Дочку Свєта звати, 43 роки. А зятя звати Вова, йому через місяць 48 було б. Двоє діток залишилось. Внуку 23 роки, а внучці 15»,  – каже вона.

Російська ракета вбила дочку і зятя пані Тетяни
Російська ракета вбила дочку і зятя пані Тетяни
фото: ТСН

Водночас у соціальних мережах з’явилося відео, як люди без перерви дзвонять на телефони тих, хто перебував на місці удару.

Люди сподіваються почути «Все добре», сказане рідним голосом. Проте росіяни вбили 15% жителів у селі Гроза.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. 

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Теги: смерть війна Харківщина

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