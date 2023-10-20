Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі

Під час бойових дій Лейла Хіжи із донькою опинилася у Секторі Гази

Вранці 17 жовтня Лейла була з донькою у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ізраїльська ракета

У Секторі Газа під час евакуації із північної частини до південної, рятуючись від бомбардувань, загинула 24-річна уродженка Харкова Лейла Хіжи. Ще двоє українців отримали поранення. Про це пише видання «Ґрати».

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Лейла Хіжи народилася 1999 року в Харкові. Її батько, палестинець Гхазі Хіжи, приїхав до України, щоб навчатися в університеті, і тут познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. Після закінчення навчання Гхазі вони переїхали до Палестини.

У 2021 році Лейла закінчила Жіночий коледж університету Аль-Азхар у Каїрі. Разом із матір’ю вона працювала у салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У 2022 році Лейла вийшла заміж, згодом - народила доньку, яку назвали Оленою.

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Після виїзду з Харкова Лейла мала лише українське свідоцтво про народження. Вона зверталася до українського консульства в Туреччині, щоб отримати паспорт. Але процес затягнувся, бо адреса прописки Лейли в Україні знаходиться на окупованій Росією території.

Під час бойових дій Лейла Хіжи із донькою опинилася у Секторі Гази. Її чоловік перебував на той момент в Єгипті. Родина просила допомоги в евакуації, але не встигла її отримати.

Вранці 17 жовтня Лейла була з донькою у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ізраїльська ракета. Обидві були поранені, їх відвезли до лікарні. Врятувати Лейлу не змогли.

Ще двоє українців – 50-річний лікар із Харкова та 16-річний юнак – отримали поранення під час вибуху на шосе Салах ад-Діна, що веде до прикордонного переходу із Сектору Гази до Єгипту. 14 жовтня там стався вибух, внаслідок якого, за даними МОЗ Палестини, загинули десятки людей. У 50-річного українця – важкі поранення, у 16-річного хлопця – поранення середнього ступеня.

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Як повідомлялося, дані про загибель в Ізраїлі 23 українців не відповідають дійсності. Наразі відомо про загибель 18 громадян України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Нагадаємо, 17 жовтня третій евакуаційний рейс із 74 українськими громадянами вилетів із Тель-Авіва до Бухареста (Румунія) у межах триваючої операції з евакуації українських громадян, які перебувають в Ізраїлі.