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У Києві пролунали вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Києві пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Вибухи у Києві – планові, і прильотів не було

У неділю, 25 грудня, в Києві під час повітряної тривоги було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Так, на лівому березі столиці чули вже мінімум два вибухи. Пізніше було чутно і третій вибух.

«Ще звуки вибухів на Лівому березі Києва», – йдеться в повідомленнях. 

При цьому в мережі пишуть, що вибухи планові і з тривогою ніяк не пов'язані.

«За оновленою інформацією, вибухи в Києві – це робота наших військовіих. Вибухи у Києві – планові, і прильотів не було», – йдеться у повідомленні.

Офіційних коментарів поки не надходило.

Нагадаємо,  в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона розпочалася о 9:23.

Сирени завили у всіх областях України, крім Луганщини та Криму.

У моніторингових телеграм-каналах повідомляється про зліт російського винищувача МіГ-31К у Білорусі.

Нагадаємо, 24 грудня також у частині українських областей було оголошено повітряну тривогу.

ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря. Так, у суботу, 24 грудня, ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох.

Теги: Київ війна

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