Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У більшій частині України лунала повітряна тривога

Надія Карбунар
glavcom.ua
У більшій частині України лунала повітряна тривога
Тривога у Києві та інших регіонах
фото з відкритих джерел

Станом на 11:40 про небезпеку сповістили на сході, півдні, північному сході та частково у центральній частині країни

У суботу, 24 грудня, у частині українських областей оголосили повітряну тривогу. Вона розпочалася о 11:33 в Харківській та Дніпропетровській областях.

У більшій частині України лунала повітряна тривога фото 1

Станом на 11:40 про небезпеку сповістили на сході, півдні, північному сході та частково у центральній частині країни. В 11:53 тривогу оголосили також у Києві, а в 11:53 – у Київській області.

Тривога цього разу була короткотривалою. Приблизно о 12:10 в областях уже почали лунати відбої. 

Нагадаємо, триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронтах станом на ранок 24 грудня інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

Теги: тривога Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Полтаві пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога
У Полтаві пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога
20 грудня, 13:13
Увага, коли звучать сирени, українці, рушайте в укриття!
В Україні лунала повітряна тривога: Білорусь підняла винищувачі
21 грудня, 12:30
У багатьох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
У багатьох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
21 грудня, 15:27

Події в Україні

На Хмельниччині після звістки про загибель чоловіка в молодої жінки зупинилося серце
На Хмельниччині після звістки про загибель чоловіка в молодої жінки зупинилося серце
Обстріл Херсона: моторошні кадри з місцевого ринку (відео)
Обстріл Херсона: моторошні кадри з місцевого ринку (відео)
Росіяни обстріляли центр Херсона: є вбиті, десятки людей поранено (фото 18+)
Росіяни обстріляли центр Херсона: є вбиті, десятки людей поранено (фото 18+)
У більшій частині України лунала повітряна тривога
У більшій частині України лунала повітряна тривога
Буданов пояснив, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут
Буданов пояснив, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут
Обстріли Херсона та постійний вогонь по Бахмуту: ситуація в регіонах
Обстріли Херсона та постійний вогонь по Бахмуту: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Чи буде мирний план? Кремль відреагував на статтю The Wall Street Journal
32K
Садовий знайшов винних в енергетичній кризі
23K
Головне за ніч: вибухи у Криму та негода у США
14K
«Це був жах». Дипломат розповів історію провального візиту українського міністра в Берлін
12K
Штайнмаєр у різдвяній промові закликав Україну до «справедливого миру»
9987
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Сьогодні, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту