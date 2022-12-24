У більшій частині України лунала повітряна тривога

Тривога у Києві та інших регіонах

Станом на 11:40 про небезпеку сповістили на сході, півдні, північному сході та частково у центральній частині країни

У суботу, 24 грудня, у частині українських областей оголосили повітряну тривогу. Вона розпочалася о 11:33 в Харківській та Дніпропетровській областях.

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Станом на 11:40 про небезпеку сповістили на сході, півдні, північному сході та частково у центральній частині країни. В 11:53 тривогу оголосили також у Києві, а в 11:53 – у Київській області.

Тривога цього разу була короткотривалою. Приблизно о 12:10 в областях уже почали лунати відбої.

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Нагадаємо, триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронтах станом на ранок 24 грудня інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.