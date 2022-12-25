На аеродромі в російському Курську знову пролунали вибухи

Вже не вперше гримлять вибухи на аеродромі в Курську

Жителі Курська повідомили про кілька «хлопків» в районі аеродрому

У ніч на 25 грудня у російському Курську прогриміли вибухи в районі аеродрому. Їх було декілька. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Підписники повідомляють про кілька «хлопків» в районі аеродрому», – інформує «Типичный Курск».

У мережі вже з'явилося відео з камера відеоспостереження, на яких чути звуки вибухів. Судячи із записів, вибухи прогриміли близько 3:30.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Підписники надсилають відео гучних звуків з домофонів у залізничному районі. Повідомляють, що «хлопків» було кілька», – йдеться у Telegram-каналі «Курский бомондъ».

Нагадаємо, це вже не вперше гримлять вибухи на аеродромі в Курську. Так, там увечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому.

20 грудня вдень у Трубчевському районі Брянської області нібито був атакований енергетичний об'єкт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація повинна переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. Інакше кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься.