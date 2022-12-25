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На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога

glavcom.ua
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога

Сирени завили майже у всіх областях України

У неділю, 25 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона розпочалася о 9:23.

Сирени завили у всіх областях України, крім Луганщини та Криму.

На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога фото 1

У моніторингових телеграм-каналах повідомляється про зліт російського винищувача МіГ-31К у Білорусі.

Нагадаємо, 24 грудня також у частині українських областей було оголошено повітряну тривогу.

ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря. Так, у суботу, 24 грудня, ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох.

Теги: росія війна Україна

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