На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
Сирени завили майже у всіх областях України
У неділю, 25 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона розпочалася о 9:23.
Сирени завили у всіх областях України, крім Луганщини та Криму.
У моніторингових телеграм-каналах повідомляється про зліт російського винищувача МіГ-31К у Білорусі.
Нагадаємо, 24 грудня також у частині українських областей було оголошено повітряну тривогу.
ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря. Так, у суботу, 24 грудня, ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох.
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