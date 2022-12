Головне за ніч: вибухи у Криму та наступ з боку Білорусі

«Главком» зібрав головні новини ночі 24 грудня. Вночі у тимчасово окуповано окупованому Криму пролунали потужні вибухи. А українські розвідники повідомили чи варто боятися наступу з боку Білорусі.

24 грудня, в тимчасово окуповано окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

За інформацією місцевих жителів вибухи пролунали неподалік нафтобази в селі Розливи. Потужні звуки вибухів очевидці почули після прольоту безпілотників.

Увага у відео присутня ненормативна лексика!

На сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Буданов зазначив, що повністю відкидати можливість такого наступу не можна, але зараз немає даних, які б підтверджували ймовірність загрози.

За його словами, російські війська в Білорусі не вибудовані в штурмові порядки, а з навчальних таборів мобілізованих відправляють воювати на схід України. Також для проведення атаки на полігонах не вистачає бронетехніки.

У російському місті Кемерово згорів незаконний будинок для людей похилого віку. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 11 людей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Причина пожежі – неправильна експлуатація печі, яка була розміщена на другому поверсі будинку. Другий поверх будівлі повністю згорів.

Зазначається, що на момент пожежі у будинку перебували близько 20 пенсіонерів.

У Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій.

Через негоду мільйони людей мусили відмовитися від подорожей на різдвяні свята. Загалом станом на вечір п'ятниці скасовано понад 11 тис. авіарейсів.

За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

It’s absolute mayhem outside of our studio in north Buffalo! I have never seen anything like this before in my 31 years on the planet. #nywx #buffaloblizzard #blizzard @news4buffalo @weatherchannel @wunderground @weathernetwork pic.twitter.com/lOH2hM8a6t