У Києві прощаються з військовим медиком Миколою Іліним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Громадське радіо

О 13 годині на Байковому кладовищі відбудеться кремація тіла медика

У Соборі Святого Олександра у Києві відбувається церемонія прощання з військовим медиком Миколою Іліним, вбитим російськими окупантами під Зайцевим.

На церемонію прийшли ветерани бойових дій, друзі й родичі загиблого.

Також присутній посол Польщі Бартош Ян Ціхоцькі. Труна під час церемонії прощання закрита.

Церемонія прощання триватиме до 13.00.

Сержант Микола Ілін народився 1984 року в Білорусі. У 2006 приїхав до Естонії і мав статус біженця. 2016 року отримав естонське громадянство, відмовившись від білоруського. Ілін проходив військову службу в підрозділі ЗСУ на законних підставах. Згідно з чинним законодавством, а саме законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних силах України.

Нагадаємо, що під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.

Згодом стало відомо, що загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Він мешкав у Білій Церкві Київської області, але родом він з Білорусі. Мав громадянство Естонії.

16 липня МЗС Естонії підтвердило загибель свого громадянина на Донбасі.

Лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про країну-агресора. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.

Держсекретар США відреагував на вбивство військового медика на Донбасі. Майк Помпео зазначив, що українці під час війни на Донбасі гинуть у боротьбі за демократію.