Естонець із Білорусі. Стало відоме ім’я військового медика, який загинув на Донбасі



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Російські бойовики вбили військового медика Миколу Іліна

Військовий медик служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти

Під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Він мешкав у Білій Церкві Київської області, але родом він з Білорусі. Мав громадянство Естонії.

Про загиблого воїна згадують у соцмережах його друзі. Зокрема, ось що у Facebook повідомила волонтерка Ірина Гук: «Естонець був класною, світлою і дуже професійною людиною, яка стала жертвою чергового військового злочину бойовиків. Знаєте, це той випадок, коли оці пафосні церемонійні фрази зовсім не порожні: це велика втрата для всіх нас і війна забирає найкращих. Просто запам’ятайте Миколу, будь ласка. Він заслуговує», — написала вона.

Військовий медик служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти.

Про Миколу на своїй сторінці у Facebook написала й Наталія Мохонько.

«Миколу знають всі! Він якраз з тих - небайдужих, ініціативних, мотивованих, щирих, чесних... А ще він не українець і вважав справою честі воювати проти нахабного російського агресора! Він був людиною!» - написала про медика Наталія.

Вона додала, що Микола під час занять навчав усіх обачності, в першу чергу, берегти своє життя, тому що тільки так можна допомогти тому, хто не впорався і не вберігся.

Також близький друг Миколи, ветеран батальйону «Донбас» Павло Валентович, поділився спогадами про героя з 35 бригади морської піхоти.

«Микола родом з Білорусі, однак багато років тому він емігрував звідти в Естонію. Не знаю, чому - говорити про своє минуле у рідній країні він не любив (за даними ЗМІ у чоловіка виникли проблеми через участь в опозиційних акціях протесту. - ред). Переїхати в Естонію йому допомогли волонтери з України, вони ж дали кошти на перший час», - пише Цензор.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.

Лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про Росію. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.