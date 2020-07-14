Зеленський відреагував на убивство військового медика на Донбасі: про Росію – ні слова



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Володимир Зеленський на вбивство військового медика на Донбасі

«Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росі

Президент Володимир Зеленський запевняє, що «тримає під особистим контролем» ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області, передає Офіс президента.

Як повідомили в Офісі, на виконання завдання глави держави на місце виїхали головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

«Висловлюємо найщиріші співчуття сім’ям загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни», — заявив глава держави.

Варто зазначити, що у повідомленні Офісу Зеленського жодним чином не згадується, що українського медика підступно вбили бойовики російських окупаційних військ. Зокрема, Зеленський наголосив, що вчорашнє вбивство українських військових, які хотіли забрати тіло загиблого бійця з поля бою поблизу Зайцевого, – «це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків».

Він також наголосив, що «війна триватиме, допоки з іншого боку лінії фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації».

«Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент і знову не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.

Нагадаємо, що сьогодні прокуратура відкрила справу за фактом вбивства військового медика на Донбасі.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.

Міністерство закордонних справ України поінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами на Донбасі. З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.