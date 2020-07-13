«Ненависть та безсилля». Журналіст повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті



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Бойовики вбили військового медика під час евакуації загиблого

У штабі повідомляють, що поранені продовжують залишатися на місці обстрілу.

У зоні бойових дій на Донбасі поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

«Не можу отямитись від ненависті та безсилля. Сьогодні зранку під Горлівкою загинув наш розвідник. Про евакуацію тіла домовлялися через ОБСЄ та СЦКК. Домовились. Бойовики погодились. Для евакуації вийшла група з дев'яти наших військових разом з представником СЦКК. Під гарантії ОБСЄ. Всі були в білих шоломах та спеціальних жилетах», - розповів журналіст.

За його словами, українські військові потрапили в потрійну засідку.

«Групу, попри всі гарантії, почали обстрілювати з трьох сторін. Двоє наших людей, один з яких медик, загинули на місці», - зазначив він.

У штабі операції Об'єднаних сил наголосили, що група евакуації отримала підтвердження режиму «тиша» і в білих касках із розпізнавальними знаками вийшла на завдання. Вони не встигли дійти до тіла померлого декілька метрів, коли бойовики відкрили вогонь на ураження зі стрілецької зброї.

Група відійшла, але військовий медик взявся допомагати пораненому. В цю мить бойовики знову почали обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілу військовий медик загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один — отримав бойове травмування.

У штабі повідомляють, що поранені продовжують залишатися на місці обстрілу. Тіла загиблих також не забрали. Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.