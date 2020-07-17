Держсекретар США відреагував на вбивство військового медика на Донбасі



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Майк Помпео засудив російську агресію в Україні

Помпео зазначив, що українці під час війни на Донбасі гинуть у боротьбі за демократію.

Державний секретар США Майк Помпео засудив жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі. Таким чином він відреагував на вбивство військового медика на сході України

Про це Помпео заявив під час брифінгу.

Держсекретар зазначив, що українці під час війни на Донбасі гинуть у боротьбі за демократію.

«Я хочу висловити глибоку скорботу Сполучених Штатів через повідомлення про вбивство українського військового медика. Ми долучаємось до народу України у засудженні триваючої жорсткої агресії, очолюваними Росією силами на Донбасі, і віддаємо шану українцям, котрі були вбиті та поранені у боротьбі за їхню демократію», – заявив Помпео.

Зазначимо, що російські найманці досі не передали Україні тіло загиблого під Зайцевим Донецької області військового медика. Але вже отримано гарантії безпеки для пошуку військового, який був поранений 13 липня.

Нагадаємо, що під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.

Під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Він мешкав у Білій Церкві Київської області, але родом він з Білорусі. Мав громадянство Естонії.

16 липня МЗС Естонії підтвердило загибель свого громадянина на Донбасі.

До слова, лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про країну-агресора. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.