Рятувальники пояснили причину смогу в Києві

В області тліють торфовища

Із самого ранку в Києві відчувається запах гару. Причиною цьому є пожежа у Новій Греблі, Бородянської ОТГ. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Запевняємо, що у м. Києві спокійно та серйозних пожеж не спостерігається. На півночі області у Новій Греблі, Бородянської ОТГ, тліють торфовища», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер несе запах диму у бік столиці. Показники повітря в межах норми. Рятувальники радять зачинити щільно вікна та двері.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, декілька районів Києва накрив смог. Зокрема, сильний запах гару чутно в районі Одеської траси, смт. Чабани. Район Академмістечка теж затягнутий димом та відчувається запах гару. З неприємним запахом зіткнулись також жителі Святошинського та Голосіївського району (ст. м. Шулявка, Дорогожичі, Теремки).

Влада міста запевняє, що задимлення у деяких районах не становить загрози здоров’ю жителів міста.