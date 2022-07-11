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    Новини

    Смог у Києві: КМДА попередила про «незначний дискомфорт»

    Людям, у яких спостерігаються проблеми зі здоров&rsquo;ям, рекомендують обмежити прогулянки - Смог у Києві: КМДА попередила про «незначний дискомфорт»
    Людям, у яких спостерігаються проблеми зі здоров’ям, рекомендують обмежити прогулянки
    фото ілюстративне

    Рівень забрудненості повітря на правому березі Києва – середній

    Київська міська державна адміністрація (КМДА) оприлюднила інформацію про якість повітря у Києві. Влада міста запевняє, що задимлення у деяких районах міста не становить загрози здоров’ю жителів міста. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

    Як поінформували в Управління екології та природних ресурсів КМДА, станом на 08:00 11 липня рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі Києва – середній, на лівому – низький. Радіаційний фон у всьому місті також у нормі.

    «Зважаючи на стан повітря на правому березі, люди, у яких спостерігаються проблеми зі здоров’ям, можуть відчувати незначний дискомфорт. Таким групам населення рекомендується тимчасово обмежити прогулянки. В цілому загрози для здоров’я немає», – зазначається у повідомленні.

    Якість повітря у Києві станом на ранок 11 липня

    Якість повітря у Києві станом на ранок 11 липня

    Відповідно до даних про якість повітря у Києві, незначне перевищення рівня шкідливих речовин фіксується у районі вулиці Миколи Шепелева.

    Якість повітря вранці 11 липня гірша на правому березі Києва

    Якість повітря вранці 11 липня гірша на правому березі Києва

    Користувачі соцмереж повідомляють, що причиною задимлення у Києві є тління торфовищ на півночі Київської області, а також зафіксовано одне вогнище лісової пожежі. Вітер несе див у бік столиці.

    Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, декілька районів Києва накрив смог. Зокрема, сильний запах гару чутно в районі Одеської траси, смт. Чабани. Район Академмістечка теж затягнутий димом та відчувається запах гару. З неприємним запахом зіткнулись також жителі Святошинського та Голосіївського району (ст. м. Шулявка, Дорогожичі, Теремки).

    Теги: Київ Україна КМДА повітря
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    Смог у Києві: КМДА попередила про «незначний дискомфорт»