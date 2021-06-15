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    У Києві ДТП заблокувала рух тролейбусів (фото)

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    ДТП на вул. Івашкевича - У Києві ДТП заблокувала рух тролейбусів (фото)
    ДТП на вул. Івашкевича
    Фото: Київ оперативний

    У ДТП потрапили пасажирський автобус і вантажний автомобіль

    У понеділок, 14 червня, пізно ввечері на вулиці Івашкевича в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    У ДТП потрапив автобус маршруту №102. Наразі невідомо, чи є потерпілі в результаті автопригоди.

    Через ДТП рух транспорту було серйозно ускладнено.

    Також було заблоковано проїзд тролейбусів. Позаду аварійного місця зібралася тролейбусів.

    На місці ДТП працювали поліцейські.

    Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes. Не обійшлося без потерпілих. Медики забрали до лікарні пасажира автобуса №220. За попередніми даними чоловік отримав травми голови.

    Як повідомлялося, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

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    Теги: ДТП Київ громадський транспорт вантажівки
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    У Києві ДТП заблокувала рух тролейбусів (фото)