У Києві ДТП заблокувала рух тролейбусів (фото)

У ДТП потрапили пасажирський автобус і вантажний автомобіль

У понеділок, 14 червня, пізно ввечері на вулиці Івашкевича в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Про це повідомляє «Київ оперативний».

У ДТП потрапив автобус маршруту №102. Наразі невідомо, чи є потерпілі в результаті автопригоди.

Через ДТП рух транспорту було серйозно ускладнено.

Також було заблоковано проїзд тролейбусів. Позаду аварійного місця зібралася тролейбусів.

На місці ДТП працювали поліцейські.

Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes. Не обійшлося без потерпілих. Медики забрали до лікарні пасажира автобуса №220. За попередніми даними чоловік отримав травми голови.

Як повідомлялося, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.