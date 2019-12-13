У Києві п’яний, як чіп, водій влаштував ДТП (фото)



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Драгер показав 2,50 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 13 разів Фото: Патрульна поліція Києва

2,50 проміле виявили столичні патрульні у водія, котрий спричинив ДТП

11 грудня близько 22-ї години столичним патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Лобановського.

За попередньо інформацією, водій транспортного засобу Hyundai не був уважним за кермом та не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Nissan. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

В результаті автопригоди транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Спілкуючись з 48-річним водієм автомобіля Hyundai, патрульні помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат - 2,50 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 13 разів.

На громадянина патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.