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    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: мікроавтобус збив чоловіка

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    Наїзди на пішоходів сталися у темну пору доби - Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: мікроавтобус збив чоловіка
    Наїзди на пішоходів сталися у темну пору доби

    Пішохід переходив дорогу у невстановленому місці

    Минулої доби на Київщині сталося дві дорожньо-транспортних пригоди із пішоходами, один з яких загинув.

    Обидві аварії сталися у середу в темну пору доби. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Трагедією закінчилася автопригода на трасі Київ-Одеса поблизу с. Ксаверівка. Мікроавтобус збив 44-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув.

    Другий випадок стався у м. Бровари. Там легковик здійснив наїзд на місцевого жителя, який переходив перехрестя на червоний сигнал світлофора. Потерпілого госпіталізували до лікарні із діагнозом «полі травма».

    Поліція Київщини вкотре нагадує про необхідність неухильного дотримання правил усіма учасниками дорожнього руху, а також акцентує увагу пішоходів на важливості одягу зі світловідбиваючими елементами у темну пору доби.

    Як повідомлялося, 10 грудня під колеса автівки на трасі Київ-Одеса потрапив пішохід, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Смертельна ДТП сталася о 20:45 годині у смт Чабани.

    Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль чоловік
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