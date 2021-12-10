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    У Києві рецидивіст вдерся до припаркованої маршрутки заради наживи (відео)

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    Крадія затримали на місці злочину - У Києві рецидивіст вдерся до припаркованої маршрутки заради наживи (відео)
    Крадія затримали на місці злочину
    фото: скріншот із відео

    Чоловік щойно вийшов із в'язниці і знову вчинив злочин

    У ніч на 10 грудня на вулиці Братиславській, 7Б у Деснянському районі Києва чоловік проник до припаркованого маршрутного автобуса і намагався викрасти гроші. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Злодія затримали.

    Виявилось, що чоловіка звуть Рулев Владислав, 1976 року народження. Він уже уже неодноразово судимий. 29 листопада вийшов із в’язниці.

    Затриманого зловмисника передали поліції.

    Нагадаємо, у листопаді у провулку Карельському в Деснянському районі Києва чоловік заволодів маршрутним автобусом «Богдан». Молодик годину катався містом, доки його не зупинили правоохоронці.

    Теги: Київ кримінал пограбування злочинець
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    У Києві рецидивіст вдерся до припаркованої маршрутки заради наживи (відео)