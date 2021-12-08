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    Дві киянки отримали строк за втягнення дівчинки в проституцію

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    Зловмисниці проведуть п'ять років за гратами - Дві киянки отримали строк за втягнення дівчинки в проституцію
    Зловмисниці проведуть п'ять років за гратами
    фото з відкритих джерел

    Зловмисниці насильно утримували неповнолітню дівчину в квартирі, примушуючи надавати інтимні послуги клієнтам

    Деснянський районний суд оголосив обвинувальний вирок у резонансній справі за фактами незаконного позбавлення волі та примушування неповнолітньої особи до зайняття проституцією із застосуванням насильства, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 146 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Події відбувались в липні 2017 року в Деснянському районі Києва.

    У судовому засіданні прокурорами доведено, що дві жінки через соціальну мережу познайомились із 15-річною дівчиною, мешканкою Житомирської області, яка шукала роботу. Під вигаданим приводом працевлаштування нянею жінки запросили її приїхати в Київ.

    Однак замість обіцяної роботи зловмисниці зачинили дівчину в орендованій квартирі та, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, примушували її надавати інтимні послуги клієнтам, яких самі підшуковували.

    При цьому обвинувачені насильно утримували неповнолітню дівчину в квартирі, відібрали мобільний телефон та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, тим самим позбавивши її можливості залишити приміщення.

    Вироком Деснянського районного суду обвинувачених визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Обвинувачені перебувають під вартою.

    Як повідомлялося, протягом 2021 року за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією столична поліція розпочала 15 кримінальних проваджень, в рамках яких 16 особам повідомлено про підозру за ст. 303 Кримінального кодексу України, до суду скеровано 14 з них.

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    Теги: прокуратура Київ суд кримінал проституція
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    Дві киянки отримали строк за втягнення дівчинки в проституцію