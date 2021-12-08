Дві киянки отримали строк за втягнення дівчинки в проституцію

Зловмисниці насильно утримували неповнолітню дівчину в квартирі, примушуючи надавати інтимні послуги клієнтам

Деснянський районний суд оголосив обвинувальний вирок у резонансній справі за фактами незаконного позбавлення волі та примушування неповнолітньої особи до зайняття проституцією із застосуванням насильства, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 146 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Події відбувались в липні 2017 року в Деснянському районі Києва.

У судовому засіданні прокурорами доведено, що дві жінки через соціальну мережу познайомились із 15-річною дівчиною, мешканкою Житомирської області, яка шукала роботу. Під вигаданим приводом працевлаштування нянею жінки запросили її приїхати в Київ.

Однак замість обіцяної роботи зловмисниці зачинили дівчину в орендованій квартирі та, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, примушували її надавати інтимні послуги клієнтам, яких самі підшуковували.

При цьому обвинувачені насильно утримували неповнолітню дівчину в квартирі, відібрали мобільний телефон та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, тим самим позбавивши її можливості залишити приміщення.

Вироком Деснянського районного суду обвинувачених визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Як повідомлялося, протягом 2021 року за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією столична поліція розпочала 15 кримінальних проваджень, в рамках яких 16 особам повідомлено про підозру за ст. 303 Кримінального кодексу України, до суду скеровано 14 з них.