У Білій Церкві чоловіка зловили на крадіжці тротуарної плитки (фото)

Чоловік зізнався у злочині та розповів обставини крадіжки

До поліції Білої Церкви звернулись працівники фірми, яка займається укладанням тротуарної плитки. Вони повідомили, що затримали незнайомого їм чоловіка, який вантажив до свого автомобіля тротуарну плитку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Згодом поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 49-річний місцевий житель, який раніше проблем із законом не мав.

Правоохоронці під час огляду нарахували 68 одиниць тротуарної плитки, яку чоловік встиг завантажити до свого автомобіля. Чоловік одразу зізнався у скоєному та розповів дізнавачам всі обставини крадіжки.

У подальшому поліцейські вилучили транспортний засіб на майданчик тимчасового тримання.

Дізнавачі Білої Церкви розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Згодом, за наявності достатніх підстав, чоловіку повідомлять про підозру у скоєному.

Як повідомлялося, нещодавно столичні поліцейські затримали чоловіка за крадіжку зі складського приміщення на вулиці Степана Руданського в Шевченківському районі міста.