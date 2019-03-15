На мосту Метро автомобіль таксі Uklon влетів у стовп (фото, відео)



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Передня частина автомобіля сильно пошкоджена Фото: Інформатор

ДТП на мосту Метро сталася близько 5-ї години ранку

У п’ятницю, 15 березня, на мосту Метро сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі Uklon. Таксист з дівчиною-пасажиром в салоні влетів в ліхтарний стовп.

Аварія трапилася близько 5:00. Про це повідомляє Інформатор.

За даними поліції, водієві Kia або стало погано, або чоловік заснув. Відключившись на секунду, водієві не вдалося впоратися з керуванням. В результаті чого і сталося зіткнення з ліхтарним стовпом.

На щастя, чоловік не постраждав. Дівчину-пасажира врятувала подушка безпеки, яка вчасно спрацювала. Передня частина автомобіля сильно пошкоджена, бампер машини відлетів. А лобове скло розбите.

На місці події працювали 2 наряди патрульної поліції і карета швидкої допомоги.

Деталі аварії встановлюють правоохоронці.