У Києві різке зниження добової кількості нових випадків Сovid-19

У Києві за добу менше тисячі нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 24 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 980 людей. Це на 442 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 23 листопада було 1422 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 62620 випадків захворювання на Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1255), Запорізькій (1086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях», – сказав він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 21437 осіб (за добу 346), померли 1196 осіб (за добу 23).

У Київській області зафіксовано 33262 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 961 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 1089 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 11673 особи (за добу 284), померли 644 людини (за добу 15).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 661858 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 листопада зафіксовано 13882 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 24 листопада у Києві було підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1422 осіб.

У Київській області було зафіксовано 33262 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1089 нових хворих.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 23 листопада – у 1422 людей.

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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