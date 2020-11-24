У Києві вперше понад 1400 нових хворих на коронавірус за добу

У Києві збільшується кількість госпіталізованих хворих на коронавірус

У столиці черговий коронавірусний рекорд

За минулу добу, 23 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1422 людей. Це на 210 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 22 листопада було 1212 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 61640 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус серед усіх регіонів України.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1422), Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 21091 особа (за добу 347), померли 1173 особи (за добу 31).

У Київській області зафіксовано 32301 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1089 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 870 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 11389 осіб (за добу 171), померли 629 людей (за добу 3).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 647976 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 23 листопада зафіксовано 12287 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 23 листопада у Києві було підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1212 осіб.

У Київській області було зафіксовано 31212 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 870 нових хворих.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 18 листопада – у 1348 людей.