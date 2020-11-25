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    У США коронавірус обвалив ціни на сир

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    226,7 кілограма (невелика діжка сиру) подешевшала на 18% - до $700 ($1,4 за фунт) - У США коронавірус обвалив ціни на сир
    226,7 кілограма (невелика діжка сиру) подешевшала на 18% - до $700 ($1,4 за фунт)

    Вартість сиру чеддер на Чиказькій товарній біржі впала на 40% через закриття закладів громадського харчування

    У США на тлі пандемії коронавірусу і введених для боротьби з нею обмежень різко обвалилися ціни на сир. Про це пише Bloomberg.

    Зазначається, що в умовах суворого карантину влада більшості американських штатів забороняє роботу закладів громадського харчування.

    «У Каліфорнії діє комендантська година, а мер Нью-Йорка Білл де Блазіо називає карантин питанням часу», ─ йдеться у повідомлення.

    ЗМІ наголошують, що у результаті вартість сиру чеддер на Чиказькій товарній біржі впала на 40%.

    На спотовому ринку (з поставкою протягом двох торгових днів) ціна за 40-фунтовий блок (18,1 кілограма) впала на 40% - до $66,4 ($1,66 за фунт). 500-фунтовий (226,7 кілограма) невелика діжка сиру подешевшала на 18% - до $700 ($1,4 за фунт).

    Ф'ючерсні контракти з постачанням в березні поки коштують дорожче: ціна 40-фунтового блоку дорівнює $80 ($2 за фунт), однак аналітики очікують серйозного здешевлення - до $59,6 ($1,49 за фунт).

    Разом з тим, падіння ринку сирів може виявитися не настільки сильним, як очікували експерти. Згладити негативний ефект можуть ресторани швидкого харчування, які продовжують працювати на винос.

    Теги: ЗМІ США продукти ціни карантин коронавірус
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