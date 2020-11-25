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    У світі коронавірус виявили вже у понад 60 млн людей

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    Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1,4 млн осіб - У світі коронавірус виявили вже у понад 60 млн людей
    Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1,4 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 41 млн осіб

    У світі станом на 25 листопада коронавірус зафіксували у 60,1 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41,5 млн людей.

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    За ніч було зафіксовано 17 275 нових випадків і 1 075 летальних випадків. Найбільше в Мексиці, там захворіло 10 794 осіб і 813 загинули.

    У США наразі кількість випадків COVID-19 з початку пандемії становить 12 955 007. В Індії 9 222 216 і в Бразилії 6 121 449.

    Як повідомлялося, в Україні за добу 23 листопада в Україні виявили 12 287 нових хворих на коронавірус. Захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників. Через хворобу за добу померли 188 людей, попередньої доби (124) пацієнтів, а одужали – 8 298 особи (4143). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 647 976 осіб, одужало – 299 358 осіб, летальних випадків – 11 263. проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

    Теги: США хвороби вірус коронавірус
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