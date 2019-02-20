У Києві родичі героїв Небесної сотні провели мітинг проти суддів



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Саме в ці дні, п’ять років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку Фото: Еспресо.TV

На акцію протесту в річницю Героїв Небесної сотні прийшло близько 50 людей

20 лютого поблизу будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів у Києві відбувся мітинг родичів та близьких Героїв Небесної сотні.

Учасники акції вимагали «очистити» Верховний суд від чиновників часів Майдану.

Сім’ї та їхні адвокати вимагали, щоб ВККС скасувала зміни до тих положень, які дозволяють суддям Майдану отримати посади.

На акцію протесту в річницю Героїв Небесної сотні прийшло близько 50 людей. У руках багатьох присутніх були портрети їхніх загиблих родичів.

Люди вимагали покарати винних у розстрілах на Майдані Незалежності у лютому 2014 року.

Нагадаємо, щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Саме в ці дні, п’ять років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку.

Джерело: Громадське