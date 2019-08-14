  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві розшукують ґвалтівника, який напав на неповнолітню дівчину

    • Розсилка
    У Києві чоловік напав на неповнолітню дівчинку - У Києві розшукують ґвалтівника, який напав на неповнолітню дівчину
    У Києві чоловік напав на неповнолітню дівчинку
    Фото: Національна поліція Києва

    За даними поліцейських, зловмисник виглядає на 20-25 років

    Поліція Києва розшукує молодого злочинця, який скоїв сексуальне насильство щодо неповнолітньої.

    Відповідну заяву пресслужба столичної Нацполіції оприлюднила на своєму сайті.

    «Молодий чоловік, зображений на фото і відео, обґрунтовано підозрюється у скоєнні сексуального насильства щодо дівчини в Дарницькому районі столиці», - йдеться у повідомленні.

    За даними поліцейських, зловмисник виглядає на 20-25 років, його зріст становить 170-174 см, у нього худорлява статура, витягнуте обличчя, світло-русяве волосся.

    darnrozshuk15313082019

    Правоохоронці просять усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зазначеного зловмисника, повідомити за телефонами: 572-71-02, 073-572-70-02, 063-144-25-50 або на 102.

    До слова, Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 41-річного мешканця Київщини, який вчиняв дії сексуального характеру по відношенню до 12-річної дівчинки.

    Читайте також
    Київ кримінал поліція чоловік зґвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ