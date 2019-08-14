У Києві розшукують ґвалтівника, який напав на неповнолітню дівчину



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У Києві чоловік напав на неповнолітню дівчинку Фото: Національна поліція Києва

За даними поліцейських, зловмисник виглядає на 20-25 років

Поліція Києва розшукує молодого злочинця, який скоїв сексуальне насильство щодо неповнолітньої.

Відповідну заяву пресслужба столичної Нацполіції оприлюднила на своєму сайті.

«Молодий чоловік, зображений на фото і відео, обґрунтовано підозрюється у скоєнні сексуального насильства щодо дівчини в Дарницькому районі столиці», - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, зловмисник виглядає на 20-25 років, його зріст становить 170-174 см, у нього худорлява статура, витягнуте обличчя, світло-русяве волосся.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зазначеного зловмисника, повідомити за телефонами: 572-71-02, 073-572-70-02, 063-144-25-50 або на 102.

До слова, Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 41-річного мешканця Київщини, який вчиняв дії сексуального характеру по відношенню до 12-річної дівчинки.