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    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)

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    Міст закрито - У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    Міст закрито
    Фото: Інформатор

    Від мосту залишилися лише рештки бетонної споруди, які теж ось-ось впадуть

    У Шевченківському районі столиці стався обвал пішохідного моста. Міст знаходиться на території Інституту педіатрії на вулиці Платона Майбороди, 8.

    Конструкція моста сильно деформована. Про це повідомляє Інформатор.

    По мосту люди проходили через обрив до будівлі інституту

    Неабияк пошарпані часом опори, бетон та металоконструкції не вимагали особливо великої ваги, щоб в будь-який момент впасти вниз. Так і сталося 19 лютого. На щастя, у той час по мосту ніхто не йшов, а тому постраждала лише інфраструктура міста.

    Через тиждень після обвалу тут нічого не змінилося, а міст закритий.

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    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    У Києві рухнув пішохідній міст: як виглядає місце обвалу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, заплановано капітальний ремонт мосту Метро через Дніпро. Наразі на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» триває розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мосту.

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