У Києві перекрили міст Патона



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Міст Патона потребує капітального ремонту

«Київавтодор» проводить ремонтні роботи на мосту

«Київавтодор»

повідомив, що в ніч на неділю, 24 лютого, буде закрито рух на мосту Патона.

Обмеження вводяться в зв'язку з ремонтними роботами.

Рух закрито з 00:00 до 5:00.

В цей період часу водіям рекомендують користуватися іншими маршрутами.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у середу, 20 лютого, було частково обмежено рух транспорту на Північному мосту і на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема.

15 лютого у зв’язку з виконанням ремонтних робіт було частково обмежено рух транспорту на двох мостах і Харківському шляхопроводі.