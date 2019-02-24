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    У Києві перекрили міст Патона

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    <span>Міст Патона потребує капітального ремонту</span> - У Києві перекрили міст Патона
    Міст Патона потребує капітального ремонту

    «Київавтодор» проводить ремонтні роботи на мосту

    «Київавтодор» повідомив, що в ніч на неділю, 24 лютого, буде закрито рух на мосту Патона.

    Обмеження вводяться в зв'язку з ремонтними роботами.

    Рух закрито з 00:00 до 5:00.

    В цей період часу водіям рекомендують користуватися іншими маршрутами.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, у середу, 20 лютого, було частково обмежено рух транспорту на Північному мосту і на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема.

    15 лютого у зв’язку з виконанням ремонтних робіт було частково обмежено рух транспорту на двох мостах і Харківському шляхопроводі. 

    Київавтодор міст
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