Названо дату закриття Шулявського мосту



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Шулявський шляхопровід буде реконструйовано

Демонтаж Шулявського шляхопроводу до основи, а потім його повна відбудова триватиме 17 місяців

Перекриття проїзду й початок демонтажних робіт на Шулявському шляхопроводі розпочнеться з 15 березня.

Перед тим водіїв заздалегідь попередять, встановивши відповідні дорожні інформери, на яких буде вказано дату, з якої заборонено в’їжджати на шляхопровід, й шляхи об’їзду. Про це повідомляє «Вечірній Київ» з посиланням на свої джерела.

Демонтаж споруди до основи, а потім її повна відбудова триватиме 17 місяців. Це буде перша черга реконструкції. У другу чергу будуватимуть правоповоротні заїзди в районі корпусів заводу «Більшовик».

На час реконструкції передбачено зміни у проїзді автотранспорту:

рух по вул. Олександра Довженка – вул. Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься по вулицях: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана

по вул. Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка (бік вул. О.Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор)

односторонніми будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова та вул. Петра Нестерова в напрямку проспекту Перемоги (буде встановлений тимчасовий світлофор).

тролейбусний рух з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана, матиме кінцеву зупинку «Індустріальний міст». З боку вул. О.Теліги по вул. Олександра Довженка – «Івана Гонти».

Пішоходи користуватимуться підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.

Як повідомлялося, проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв'язки у формі неповного листка конюшини - моста з трьома з'їздами.

Для проведення ремонту Шулявський міст планують закрити навесні нинішнього року. Спочатку збиралися це зробити в листопаді 2018-го, але не змогли через брак фінансування. Потім повідомлялося, що столична влада планує розпочати роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу з січня 2019 року.

Однак головна проблема проекту не гроші. Щоб побудувати заплановану розв'язку, потрібно знести цех №5 заводу «Більшовик».