Туристи у Китаї обірвали канатний міст
-
Розсилка
Міст, який обірвали туристи, - одна з визначних пам'яток вілли Бейгуйюань в районі Яндун
На середині моста один з туристів почав розгойдувати міст і стрибати на ньому
У Китаї в провінції Гуандун через пустощі туристів, обірвався мотузковий міст з туристами. Про це повідомляє The Sun.
У провінції Гуандун, південний Китай, група туристів була помічена на мотузковому мосту. На середині моста один з туристів почав розгойдувати міст і стрибати на ньому. В результаті чого, мотузковий міст з туристами обірвався.
За повідомленнями китайських ЗМІ, міст, одна з визначних пам'яток вілли Бейгуйюань в районі Яндун міста Янцзян, знаходився на висоті 8 футів над водою.
Туристів врятувало те, що всі вони були з ременями безпеки і їх витягли без будь-яких травм.
Міст тепер закритий на невизначений термін.