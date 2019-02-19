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    Туристи у Китаї обірвали канатний міст

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    Міст, який обірвали туристи, -&nbsp; одна з визначних пам'яток вілли Бейгуйюань в районі Яндун - Туристи у Китаї обірвали канатний міст
    Міст, який обірвали туристи, -  одна з визначних пам'яток вілли Бейгуйюань в районі Яндун

    На середині моста один з туристів почав розгойдувати міст і стрибати на ньому

    У Китаї в провінції Гуандун через пустощі туристів, обірвався мотузковий міст з туристами. Про це повідомляє The Sun.

    У провінції Гуандун, південний Китай, група туристів була помічена на мотузковому мосту. На середині моста один з туристів почав розгойдувати міст і стрибати на ньому. В результаті чого, мотузковий міст з туристами обірвався.

    За повідомленнями китайських ЗМІ, міст, одна з визначних пам'яток вілли Бейгуйюань в районі Яндун міста Янцзян, знаходився на висоті 8 футів над водою.

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    Туристи у Китаї обірвали канатний міст
    Туристи у Китаї обірвали канатний міст
    Туристи у Китаї обірвали канатний міст
    Туристи у Китаї обірвали канатний міст

    Туристів врятувало те, що всі вони були з ременями безпеки і їх витягли без будь-яких травм.

    Міст тепер закритий на невизначений термін.

     

    ЗМІ Китай міст
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